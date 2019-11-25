"POLİS GERÇEKTEN ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİ"

Öte yandan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madrid'e çok teşekkür ederim, bu gerçekten çılgınca! Havaalanında böyle büyük bir kalabalık... Polis gerçekten zor zamanlar geçirdi, bana yardım etmeye çalışırken çok endişelendiler. Aksi halde hepinize sarılırdım, ara verdikleri için üzgünüm" ifadelerini kullandı.