İspanya Başbakanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması!

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez parlamentoda bir konuşma yaptı.

Ülkedeki OHAL'in 26 Nisan'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda söz alan Sanchez, ülkedeki son durumla ilgili parlamenterleri bilgilendirdi.

Son verilerin cesaret verici olduğunu belirten Sanchez kısa süre içerisinde vaka ve can kaybı sayılarının düşüşe geçmesini beklediklerini belirtirken, "Yangın kontrol altına alınmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

İtalya'dan sonra en çok can kaybının görüldüğü İspanya'da şu ana kadar 14 bin 792 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 148 binden fazla kişide ise koronavirüs tespit edildi.