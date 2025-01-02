Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hamur kısmı ise incecik açılan yufkalarla oluşturulur, bu sayede börek hem çıtır hem de yumuşak olur. Ispanaklı börek, zeytinyağı veya tereyağı ile yağlanarak kat kat dizilen yufkaların arasına ıspanaklı harcın yerleştirilmesiyle yapılır ve üzerine yumurta sürülerek fırınlanır. Hem hafif hem doyurucu olan bu börek, yapımı kolay ve pratik olmasıyla da mutfaklarda sıkça tercih edilir. Ispanaklı börek nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 ISPANAKLI BÖREK TARİFİ Ispanaklı börek, kendine has lezzeti ve besleyici içeriği ile birçok farklı yiyecek ile uyumlu bir yemek seçeneğidir. Böreğin zengin ve tuzlu tadı, hafif bir yoğurtlu sos ya da ayran ile mükemmel bir uyum yakalar. Yoğurt, böreğin lezzetini dengelerken, ferahlatıcı bir özellik de sunar. Bu, böreğin sıcak ve çıtır dokusu ile harika bir kontrast oluşturur. Yanında taze sıkılmış bir limonlu su ya da naneli ayran da iyi bir alternatif olabilir. Ispanaklı börek, hafif bir çorba ile de servis edilebilir; mercimek çorbası veya domates çorbası, böreğin yanına yakışan seçeneklerdendir.

REKLAM Bunların yanı sıra, mevsimsel bir salata, zeytinyağlı enginar veya zeytinyağlı yeşil fasulye gibi hafif ve ferahlatıcı mezeler, böreğin yanında güzel birer tamamlayıcı olur. Kızarmış sebzeler, kabak, patlıcan ya da domates gibi sebzeler de böreğin yanına ideal bir seçenek sunar. Bu çeşitler, böreğin hem lezzetini hem de besin değerini zenginleştirerek doyurucu ve dengeli bir öğün ortaya çıkarır.

İç harcı: 1 kg ıspanak

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı lor peyniri (isteğe bağlı) Börek: 3 paket yufka (böreğin büyüklüğüne göre değişir)

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 yumurta (üzeri için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı) Ispanaklı börek yapılışı: Ispanakları iyice yıkayıp temizledikten sonra, büyük bir kesme tahtasına alıp ince ince doğrayın.

Ispanaklar su bırakacağı için, doğradıktan sonra bir süzgeçte bekleterek fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından doğradığınız soğanları ekleyip, pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulmuş soğanın üzerine doğradığınız ıspanakları ekleyin. 1 çay bardağı suyu da ekleyip, ıspanaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Bu aşamada ıspanaklar suyunu salacaktır, bu yüzden yüksek ateşte fazla pişirmemeye özen gösterin.

Ispanaklar piştikten sonra tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra, ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra, isteğe bağlı olarak beyaz peynir veya lor peyniri ekleyebilirsiniz. Peyniri karıştırarak harcın iyice harmanlanmasını sağlayın.

Bir kapta sıvı yağı ve sütü karıştırın.

Yufkanın ilk katını geniş bir tepsiye serin. Üzerine yağ-süt karışımından sürün. Diğer yufkaları sırayla aynı şekilde yerleştirin, her bir katı yağlı-sütlü karışımla ıslatın.

Yufkaların üzerine hazırladığınız ıspanaklı iç harcı yayarak koyun. Yufkaları rulo şeklinde sararak, tepsiye yerleştirin. Tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Yufkaları tepsiye düzgünce yerleştirdikten sonra, istediğiniz şekilde dairesel veya dikey olarak şekil verebilirsiniz.

Üzerine 1 adet çırpılmış yumurtayı sürün. Bu, böreğinizin üzerine güzel bir renk ve parlaklık verecektir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Börek altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Böreğiniz piştikten sonra 10-15 dakika kadar dinlendirin. Ardından dilimleyerek sıcak servis edin. Bu ıspanaklı börek tarifi, hem lezzetli hem de pratik bir seçenek olacaktır. Böreği isterseniz iç harcında değişiklikler yaparak kişisel damak zevkinize göre de hazırlayabilirsiniz. REKLAM Ispanaklı börek, içerdiği malzemelere bağlı olarak ortalama olarak 100 gramda yaklaşık 250-300 kalori arasında değişen bir değere sahiptir. Böreğin kalori miktarı, kullanılan hamurun türüne, yağ miktarına ve iç harcın içeriğine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, tereyağı yerine zeytinyağı kullanılması, böreğin kalorisini bir miktar azaltabilir. Peynirin türü de kalori miktarını etkiler; beyaz peynir yerine lor peyniri kullanmak, böreğin kalori değerini düşürebilir.

Böreğin çıtır ve gevrek yapısının sağlanabilmesi için kullanılan yağ miktarı, toplam kalori hesaplamasında önemli bir rol oynar. Eğer börekten bir dilim tükettiğinizde yaklaşık 150-200 gram arasında bir porsiyon alırsanız, bu miktar yaklaşık 400-600 kaloriye denk gelebilir. Ispanaklı börek, besin değeri açısından zengin bir seçenek sunarken, dengeli bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık ya da öğün olabilir.

ISPANAKLI BÖREK YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Ispanaklı börek yapımında birkaç püf noktası, böreğinizin daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar. Ispanakları pişirirken fazla su bırakmamasına özen gösterin. Ispanaklar suyunu salıp çekmeden önce içine tuz eklemeyin, çünkü tuz suyun daha fazla salınmasına neden olabilir. Ayrıca, ıspanaklı harcı hazırlarken soğanları iyice kavurmak, harcın daha lezzetli olmasını sağlar. Böreğin hamurunu açarken, yufkaların arasına yağ sürmek, böreğin daha çıtır olmasına yardımcı olur.

Yufkaları üst üste koyarak açmak, her katın gevrek olmasını sağlar. Hamuru fazla yoğurmak yerine, dinlendirme aşamasına dikkat edin. Hamurun daha elastik olmasına yardımcı olur ve yufkaların açılmasını kolaylaştırır. Böreğin üzerindeki yumurta sarısı, böreğin altın rengini almasını ve çıtır bir kabuk oluşmasını sağlar. Pişirirken fırınınızın önceden ısındığına emin olun ve böreği kontrollü bir şekilde pişirerek, içinin pişip dışının yanmamasını sağlamak önemlidir.