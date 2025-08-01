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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: "Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: "Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor"

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, gerilemeye devam eden PMI verilerinin ardından, "Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor. Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 13:43 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:43
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        "Sanayimiz için alarm zilleri çalıyor"
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        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI Temmuz ayı verileri sonrasında uyarılarda bulundu.

        Sanayi için alarm zillerinin çok güçlü bir biçimde çaldığını belirten Bahçıvan, "Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir" dedi.

        Bahçıvan şunları söyledi:

        "İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50'nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu.

        Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur.

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        Sektörel PMI verilerinde ise haziranın ardından temmuzda da; takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını, özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu görüyoruz...

        Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim.

        Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz.

        "SANAYİCİLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİLMELİ"

        Evet durum çok ciddi. Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz. Sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, çözümler için ivedilikle harekete geçilmeli...

        Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunların çözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli...

        Biz İSO olarak sanayimizin ve üretim hayatımızın sorunlarına kalıcı, sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla yeni nesil anlayış ve bakış eşliğinde bir model ortaya çıkarmak amacıyla yoğun çalışmanın içindeyiz.

        Başta siyasi otorite olmak üzere tüm çözüm ortaklarımızla istişare ve diyalog halinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu modeli en kısa sürede oluşturarak kamuoyuna açıklayacağız."

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