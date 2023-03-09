Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam İSO'dan deprem vergisi uyarısı

İSO Başkanı Bahçıvan: 'Deprem vergisi yatırım iştahını olumsuz etkileyecek'

Depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Düzenlemeyi bir fedakarlık olarak değerlendirmek mümkün. Ancak, depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik arttırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir. Geçmiş taahhütlere dönük uygulamalar, sadece bugün değil gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyecektir" dedi

Giriş: 09.03.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
İSO'dan deprem vergisi uyarısı
HABERTURK.COM

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçıvan, Kahramanmaraş depremlerinin ülke ekonomisine ağır bir yük getireceğini belirterek, "Bu yükün üstesinden ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak paylaşacağı bir fedakarlıkla kalkacağımız ise bir gerçektir" dedi.

Borç yapılandırma yasasına önergeyle bazı yeni maddeler eklendiğini kaydeden Bahçıvan, "Depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik verilen teşviklere getirilen düzenlemeyi bu çerçevede bir fedakarlık olarak değerlendirmek mümkün. Ancak, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların hassasiyetini kabul etmekle birlikte, depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik arttırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir" görüşünü paylaştı.

Geçmiş taahhütlere dönük uygulamaların sadece bugün değil gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyeceğini savunan İSO Başkanı Bahçıvan, "Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Cerrahpaşa'daki ameliyatlar ile ilgili açıklama
Cerrahpaşa'daki ameliyatlar ile ilgili açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.