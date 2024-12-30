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        Haberler Yaşam İsmiyle çağırınca sahibine koşan at viral oldu

        İsmiyle çağırınca sahibine koşan at viral oldu

        Bayburt'ta ismiyle çağırıldıktan sonra sahibinin yanına koşan atın yer aldığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:42
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        Viral oldu! İsmiyle çağırınca sahibine koşuyor
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        Bayburt'un merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan cirit sporcusu Kadir Köprücü, Berat adını verdiğini atını antrenman için ahırdan çıkardı.

        Dizginleri çözüldükten sonra karlı yolda köyün içerisinde ilerleyen at, Köprücünün çağırmasıyla yanına geldi.

        Atı ile olan diyaloğu dikkat çeken Köprücü, "Gelişine kurban. Kayarsın buraya gel. Atı bıraktın mı gözü dağlara bakacak" ifadelerini kullandı.

        Köprücünün kendi cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşmasının ardından ilgi topladı.

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        #İsmiyle çağrılınca sahibine giden koşan at
        #bayburt
        #at
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