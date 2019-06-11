Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayınının moderatörlüğü yapacak olması için, "Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum" dedi.

Fox TV'de Çalar Saat programında konuşan Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın 16 Haziran'da yapacağı ortak yayının moderatörlüğü konusunda açıklama yaptı.

Küçükkaya, "Ortak karar vermişler. Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum. 5 yıl Ankara temsilciliği yapmışım, 5 yıl genel yayın yönetmenliği yapmışım. 6 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen ve 5 yıldır en çok güvenilenler sıralamasında olmuşum. Meselemiz şu olmalı, parlamentonun yarısını kadınlardan oluşturmalıyız, ya da kadın işlerin yaşadığı tarafları dile getirmeliyiz" dedi.