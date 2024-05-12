İsmail Kartal saha ortasında takımı topladı!

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İsmail Kartal, Kayserispor maçının başlamasından hemen önce sahaya girdi.

Fenerbahçeli oyuncuları etrafına toplayan İsmail Kartal, saha ortasında bir konuşma yaptı.

Öte yandan Kartal maç öncesinde şunları söyledi:

"Öncelikle bazı sakat oyuncularımızın olması dolayısıyla zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncular ile sahada olursak olalım biz Fenerbahçe'yiz. Her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da mücadele ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Hafta içinde bazı oyuncularımızı bazı mevkilerde denedik. Bugün o oyuncular ile yola başlayacağız. Üç puanı almak istiyoruz. Mondihome Kayserispor iyi bir takım. Kurgumuzu rakibe göre yaptık."