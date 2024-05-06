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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal, kadrodaki değişiklikleri açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal, kadrodaki değişiklikleri açıkladı

        Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal müsabakanın öncesinde açıklamalar yaptı ve kadrodaki değişikliklere dair konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:33
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        Kadrodaki değişiklikleri açıkladı
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        İsmail Kartal, "Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

        Orta sahadaki Mert Hakan Yandaş tercihi için konuşan İsmail Kartal, "İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik." sözlerini sarf etti.

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