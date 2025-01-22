İsmail Kartal el sıkıştı: İşte alacağı maaş
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamın 1.5 yıllık imza atacağı ve 2.2 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
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İran Ligi takımlarından Persepolis'in başkanı Reza Darvish, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.
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Tasnim Haber Ajansı, İstanbul'da olan Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktörle yaptığı görüşmelerde byük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.
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İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.
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Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.
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PERSEPOLİS'İN LİGDEKİ DURUMU
İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.
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FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.
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MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI
Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.
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