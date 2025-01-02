İsmail Ege Şaşmaz'dan, kızı Azra'ya: Hayatımın anlamı sensin
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte kızları Azra'nın birinci yaş gününü kutladı
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İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile evlenmiş ve çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında kızları Azra'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Şaşmaz, eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte kızları Azra'nın birinci yaş gününü sosyal medya hesabından duygusal bir notla kutladı.
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Yaptığı paylaşımda, "Güzel kızım, seninle her geçen günü özleyip yeni başlayan her güne heyecanla uyanıyorum. Hayatımın anlamı sensin. Ömür boyu yanındayım, arkandayım, baktığın her yerdeyim. Pamuk kızım, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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