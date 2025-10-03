Islık sesiyle yüzlerce kanatlı hayvanı etrafına topluyor

Kent merkezindeki Abide Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kösedağ, kurduğu çiftlikte 6 yıldır hindi, kaz, ördek ve tavuk yetiştiriciliği yapıyor.

Kösadağ'ın çiftliğinde beslediği kanatlı hayvanlarla arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

Geniş araziye yayılan hayvanlar, Kösedağ'ın ıslık sesiyle hemen etrafına toplanıyor.

Yem vakti geldiğinde ya da akşam saatinde içeri alınma zamanı geldiğinde Kösedağ'ın ıslık sesiyle yüzlerce hindi, kaz, ördek ve tavuk koşarak yanına geliyor.

"KOŞARAK GELİYORLAR"

İşletmesinde 500 civarında hindi, 500'e yakın anaç kaz, binden fazla ördek ile 300 tavuğu bulunduğunu ifade eden Kösedağ, işine olan sevgisinin başarının anahtarı olduğunu belirtti.

Kösedağ, "Bir şeyi severek yapmak lazım. Eğer severek o işi yaparsanız her işten randıman alırsınız. Biz bu işi severek yapıyoruz. Kendi hayvanımızı üretiyoruz, dışarıdan almıyoruz. Kendi ürettiğimiz hayvanı müşteriye sunuyoruz. Bundan dolayı hayvan bize alışıyor, bizi bir anne gibi görüyor. Hayvanları sevdiğimiz için hayvanlar da bizi seviyor. Islık çalıyoruz. Bazen uzaklaştıklarında, ya da yem vakti geldiğinde ıslık çaldığımız zaman koşarak geliyorlar" diye konuştu.

Hayvanlara iyi bakılması gerektiğini belirten Kösedağ, "Alıştırılırsa kanatlı hayvanının üretimi güzel. Herhangi bir hastalık durumları olmuyor, olursa da çok az oluyor. İyi bakılması lazım. İyi bakılırsa, suyu temiz, meraları güzel olursa bu işin kazancı da güzel" dedi.