"BURADAKİ KAYA BLOKLARI HAREKETLİ"
Bölgede 21 yıl önce inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, o dönemde çektiği fotoğrafları da paylaşarak bölge hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Dipova, alana uzaktan bakınca kayalık, falez olarak gözüktüğünü, ancak bunların birbirleri ile yan yana duran iri kaya bloktan ibaret olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dipova, "Bu kaya blokları hareketli. Bu hareket sürekli olmuyor. Daha çok uzun süreli yağışların olduğu dönemlerde yağış hem o çatlaklara girerek ağırlığı artırıyor hem de çatlaklar arasında sürtünmeyi azaltıyor. Böylece hareketlenmeler oluyor" dedi.