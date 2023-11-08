Blokların 2+1 ve 3+1 dairelerden oluştuğunu belirten Kabataş, şunları kaydetti: "Projede yeşil alana önem verildi. Çok güzel bir oran bu. Yeşilin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir proje ortaya çıktı. Alana bu bölgeye özgü ağaçlar dikildi. Özellikle bu bölgenin toprağı kullanıldı. Burası tam bir site. Ağaçlar için kullandığımız toprak bölgeye ait. Bölgede yetişen ağaçlar burada kullanılmaya çalışıldı. Her şey vatandaşımıza hazır hale getirildi."