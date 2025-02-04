İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEK TUTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.

Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.''