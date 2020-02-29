Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Şubat Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ve Sarıyer ilçelerinde 29 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 ŞUBAT 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Balıkyolu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:40:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kısırkaya Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:26:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.