İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli ilçelerinde 27 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.11.2020 01:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Cihannuma Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.11.2020 01:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rüstempaşa Mah,Sarıdemir Mah,Kalenderhane Mah,Molla Hüsrev Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Yavuz Sinan Mah,Süleymaniye Mah,Tahtakale Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Hacıkadın Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Cibali Mah,Demirtaş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.11.2020 01:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.11.2020 01:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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