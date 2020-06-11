Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Haziran Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde 11 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 HAZİRAN 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 11.06.2020 08:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.06.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Yenidoğan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.06.2020 03:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.06.2020 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.