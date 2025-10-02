Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 2 Ekim 2025: İstanbul barajlarında son durum ne?

        İSKİ baraj doluluk oranı 2 Ekim 2025: İstanbul barajlarında son durum ne?

        İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          2 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,1 oldu.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ'nin verilerine göre 2 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

          Ömerli Barajı % 19,34

          Darlık Barajı % 43,02

          Elmalı Barajı % 50,52

        • 3

          Terkos Barajı % 34,95

          Alibey Barajı % 16,57

          Büyükçekmece Barajı % 32,52

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Habertürk Anasayfa