İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi

15. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK, öne geçti. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammet Reis, topu penaltı noktasının önündeki Suat Kaya'ya çıkardı. Suat'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest atışta kaleci Bayram Olgun'un yumrukladığı top, ceza sahasının sağında Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona erdi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hasan Erdoğan, Ozan Burak Akduman
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Recep Metin (Dk. 37 Murat Erdemir), İsmail Güven, Emre Gemici, Enes Soy (Dk. 61 Abdurrahman Kuyucu), Erdin Pekgöz, Ahmet Devret, Osman Şahin (Dk. 104 Ömer Turan), Onur Ural, Metehan Baltacı, İrfan Başaran (Dk. 110 Hakan Kuş)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bayram Olgun, Salih Zafer Kurşunlu, Suat Kaya (Dk. 86 Erdem Beytaş), Muhammet Reis, Mesut Çaytemel (Dk. 89 Tuğkan Kamışoğlu), Berkay Arslan (Dk. 86 Abdullah Çelik), Batuhan Süer, Mustafa Kayabaşı (Dk. 110 Yılmaz Özeren), Okan Baydemir (Dk. 66 Batuhan Karadeniz), Mert Örnek (Dk. 46 Abdulaziz Solmaz), Arif Morkaya
Goller: Dk. 15 Suat Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Enes Soy (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Recep Metin, Dk. 68 Murat Erdemir, Dk. 96 Onur Ural (İskenderunspor), Dk. 38 Muhammet Reis, Dk. 45 Batuhan Süer, Dk. 90+5 Tuğkan Kamışoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)
KENTTE COŞKUYLA KUTLANIYOR
İskenderunspor'un TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.
Atatürk Anıt Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla takımın üst lige çıkışının sevincini yaşadı.
Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparken, bazıları da "Şampiyon İskenderun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Taraftarlar, takımın kente gelişini beklemeye başladı.
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