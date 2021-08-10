İskenderun'da korkutan gemi yangını!

Körfez açıklarındaki 80,9 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 2 bin 343 grostonluk Manassa Flower isimli kargo gemisi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

AA'nın haberine göre, dumanların yükseldiğini görenlerin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve römorkörler sevk edildi.

Olayda, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede büyümeden söndürüldü.