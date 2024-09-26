İskambil kartlarındaki tarihi figürler: Kim bu papaz, kraliçe ve vale?
İskambil kartlarının kökeni yüzyıllar öncesine dayanıyor ve birçok kişi kartlardaki karakterlerin gerçek hayatta kimlerden esinlendiğini merak ediyor. Peki, papaz, kız ve vale gibi figürler tarihte gerçekten var olmuş kişiler mi?
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İskambil kartlarının tarihi ve yüzlerinde tasvir edilen figürler uzun zamandır merak konusu olmuştur. Pek çok kişi kartlardaki kral, kraliçe ve valenin (veya vezir) gerçek kişileri mi temsil ettiğini ya da sadece sanatsal bir hayal gücünün ürünü olup olmadığını merak eder. Peki gerçekten kimdi bu figürler? İşte detaylar!
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AVRUPA KRALİYET AİLESİNİ YANSITIYORDU
İlk yüz kartları, Avrupa kraliyet saraylarında görülen kıyafet ve aksesuarları yansıtıyordu. Bu, kartlarda tasvir edilen figürlerin gerçek kişilere dayanmamasına rağmen, onların dönemin kraliyet modasıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
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Örneğin, 15. yüzyılda Avrupa'da yaygın hale gelen resimli kartlar, Çin kökenli iskambil kartlarının Avrupa'ya gelmesinden sonra popülerleşmiştir. Ancak, bu tasvirlerin tamamen hayal ürünü olduğunu söylemek doğru olmayabilir.
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KRALLAR VE KRALİÇELER: BÜYÜK İSKENDER'DEN ŞARLMAN'A
16. yüzyıl Fransız ve İngiliz destelerinde yüz kartlarının tarihsel figürlerle bağdaştırıldığı bir dönem yaşandı. Özellikle kral kartları, dört büyük imparatorluğu temsil eden önemli tarihsel liderlerin tasvirlerini içeriyordu.
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Bu liderler arasında Büyük İskender, Jül Sezar, İncil'deki Kral Davut ve Şarlman yer alıyordu. Bu figürler, Yunan, Roma, Yahudi ve Frank imparatorluklarının sembolü olarak kart destelerinde yer buldu.
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Kraliçe kartları da benzer bir yaklaşımı izledi. Tanrıça Athena ve İncil'deki Yakup'un karısı Rachel gibi güçlü kadın figürleri, vezir (valide sultan veya prenses benzeri bir rol) olarak kartlarda resmedildi.
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Bununla birlikte, İspanyol ve Alman desteleri genellikle kraliçelerden kaçınarak, erkek figürleri tercih etti. Bu durum, destelerin tasarımındaki kültürel farklılıkları yansıtır.
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BAŞLANGIÇTA BELİRLİ BİR STANDART YOKTU
İskambil kartlarının yüz kartlarının tasarımı, başlangıçta belirli bir standarda sahip değildi. Deneyimli BoardGameGeek yorumcusu EndersGame, bir e-posta röportajında bu durumu şöyle açıklıyor:
"Tarihsel olarak, mahkeme kartları için sanat eserlerinin hiçbir zaman resmi bir standardizasyonu olmadı ve gerçek insanlara dayanmıyordu."
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ÜNLÜ FİGÜRLERİN KULLANILMASI
Fransa'da 16. yüzyılın sonlarında, iskambil kartlarının yüzlerine ünlü şahsiyetleri veya edebi figürleri atama eğilimi ortaya çıktı. Ancak bu eğilim hiçbir zaman evrensel olarak kabul edilmedi.
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Kartların tasarlandığı bölgeye ve matbaacıların tercihine bağlı olarak, farklı destelerde farklı figürler yer aldı. Yine de bu eğilim, bazı destelerde devam etti ve Fransa’da popüler hale geldi.
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VALE NEYİ TEMSİL EDİYOR?
Birçok kişi, vale kartlarındaki figürlerin prensleri temsil ettiğini düşünür. Ancak bu doğru değildir. Vale kartlarındaki figürler, genellikle şövalyeleri, askeri kahramanları ve mitolojik figürleri temsil eder. 16. yüzyıl Fransız destelerinde yer alan jokerlerden ikisi, Kral Arthur'un sarayından Lancelot ve Truva'nın ünlü kahramanı Hector’dur. Bu figürler, tarihsel ve mitolojik bağlamda destelerde yer almıştır.
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BÖLGEYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR
Sonuç olarak, iskambil kartlarındaki yüzler, bazen gerçek kişilere dayandırılsa da, genellikle belirli bir sembolizm ya da standart taşımamaktadır. Krallar, kraliçeler ve valeler, tarihsel figürlerden esinlenerek şekillense de, bu figürler sadece kartların tasarlandığı döneme ve bölgeye bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Kaynak: How Stuff Works
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