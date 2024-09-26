İskambil kartlarının tarihi ve yüzlerinde tasvir edilen figürler uzun zamandır merak konusu olmuştur. Pek çok kişi kartlardaki kral, kraliçe ve valenin (veya vezir) gerçek kişileri mi temsil ettiğini ya da sadece sanatsal bir hayal gücünün ürünü olup olmadığını merak eder. Peki gerçekten kimdi bu figürler? İşte detaylar!