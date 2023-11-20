İşinizi fazlasıyla kolaylaştıracak en iyi mutfak hileleri
Mutfakta işe yarar bazı hileler bilmek yalnızca zamandan tasarruf etmenizi sağlamaz ayrıca israfı önler ve yemeklerin ilk günkü kadar taze kalmasını sağlar.
- 1
Makarna yaparken çıkan buharı, sebzelerinizi buharda haşlamak için kullanabilirsiniz.
- 2
Salatanın taze kalmasını istiyorsanız, kapağın altına bir kağıt havlu koyarak nemini alın. En sağdaki fotoğraf, bu şekilde saklanan bir salatanın dördüncü gününü gösteriyor.
- 3
Muffin kaplarını kullanarak, keklerin ortasına bir çukur yapabilirsiniz. Çukuru krema veya dondurma ile doldurabilirsiniz.
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- 4
Her yemekte taze sarımsak kullanmak için sarımsakları kilitli bir poşete doldurun, kesin ve dondurucuya atın. Yemek yaparken bir parça sarımsak kesmeniz yeterli olacaktır.
- 5
Boş ketçap mayonez şişelerini atmak yerine krep yaparken bir hamur tutucu olarak kullanabilirsiniz.
- 6
Avokadoyu soğanla birlikte buzdolabında saklamak avokadonun günlerce taze kalmasını aağlar.
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- 7
Evde hamburger yaparken, etin büyüklüğünü kavanoz kapaklarına göre ayarlayabilirsiniz.
- 8
Pasta için özel bir saklama kabı almanıza gerek yok. Bunun yerine saklama kabının kapağına pastayı yerleştirin ve altını üzerine kapatın.
- 9
Bardak tutucuya bir alternatif olarak pizza kutusu gibi bir kartonu kullanabilirsiniz.
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- 10
Güzel bir sunum için yumurtayı, b,r soğan halkasının içine kırabilirsiniz.
- 11
Sandviçin içinden domateslerinizin düşmesini istemiyorsanız basit bir hamleyle onları salama sarabilirsiniz.
- 12
Mikroldalgada birkaç dakika içinde mısır cipsi yapabilirsiniz. Patatesleri ince ince kesin ve üzerine yağ ekleyin. Dört dakika pişirdikten sonra altını üstüne getirin ve 3 dakika da o şekilde pişirin.
Kaynak: Reddit
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