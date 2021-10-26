Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını da anlatan Yves, "Bisikletimde gerekli tüm malzemeler var. Akşamları bazen çadırımda bazı zamanda otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim benim için oldukça konforlu" diye konuştu.