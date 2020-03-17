"ÇOK AYIP BİR ŞEY SORUYORSUNUZ"

Çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle sorun sorularınızı. O kadar ağır bir laf ki... Hiç kimse bunun altından kalkmaz, kalkamaz.

Çok ayıp bir şey soruyorsunuz. Sonra da halkı böyle yönlendiriyorsunuz. Onlar da ana avrat hiçbir şey olmamış gibi bize dümdüz girebiliyorlar bilmedikleri hayatlar yüzünden.