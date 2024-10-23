İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalar...

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNİN GÜCÜ HER ZAMAN GALİP GELECEKTİR"

İlk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirinceye kadar olan süreçleri bilgi arz ettik. Hep birlikte çok büyük üzüntü duyuyoruz. Milli birlik, beraberlik, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa terör örgütü, organize suç örgütü, şehir eşkıyası olsun hiç durmadan azimle bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Milletimizin iradesinin gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın.