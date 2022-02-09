Işın Beyza Demir'in hedefi Nobel Ödülü

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Eğitim camiası Işın Beyza Demir'in başarısını konuşuyor. 6 IGCSE ve 3 A level sınavlarının tamamından, ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu alan Işın Beyza Demir, IGCSE ana dil sınavından “Top in the World” yani dünya birinciliği unvanını kazandı. Demir, elde ettiği başarıların kendisine tanıdığı hakla tercih döneminde Cambridge Üniversitesine başvurusunu yaparak zorlu bir süreci başarıyla tamamladı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Işın’ın Cambridge hedefi, hazırlık sınıfındayken oluşsa da mühendis olma isteği çok daha önceki yıllardan başlıyor. Işın, çocukluğunda isminin anlamından yola çıkarak ışınlanma konusuna yoğunlaşıyor ve ilgi alanını keşfediyor. Bu tip konulara duyduğu merak, onun mühendislik okuma hedefini çocukluk yıllarındayken belirliyor.

GELECEKTEKİ HEDEFİ NOBEL'İ ALMAK

Işın’ın ileride gerçekleştirmek istediği hayalleri içinde, kolları ve bacakları olmayan engelli bireyler için araba yapmak bulunuyor. Bünyesinde yetişen 92 kişinin Nobel Ödülü’ne layık görüldüğü Cambridge Üniversitesini kazanan Işın; gelecekteki en önemli hedefinin ülkesine Nobel Ödülü getirmek olduğunu, bu gururu tüm ülkesine yaşatacağına inandığını da ifade ediyor.

BAŞARILARLA DOLU EĞİTİM HAYATI

Işın Beyza Demir’in bugüne dek elde ettiği başarıların listesi ise oldukça kabarık. ‘’METU Liseler Arası Mühendislik Yarışması’’ 1.si NASA SpaceApps Challenge, 3.sü Cambridge Upper Secondary Science Competition’dan altın madalya kazanan St. Petersburg State University Olympiad of Russian as a Foreign Language 2.si olan Işın; son olarak dünyanın en iyi üniversitesinin en iyi bölümlerinden birine yerleşti.