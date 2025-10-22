ÖSYM sınav takvimi ile 2025 İSG başvuru tarihleri belli olmuştu. Takvimde belirtildiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 İSG başvuru ekranı ve ücreti…