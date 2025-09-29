Habertürk
        İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na İstanbul'da rekor ilgi

        İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na İstanbul'da rekor ilgi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na bu yıl rekor düzeyde katılım oldu. Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'ın da aralarında bulduğu 13 Merkez Bankası Başkanı ile birlikte 130'a yakın üst düzey temsilci, Forum'da küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:07
        İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na İstanbul'da rekor ilgi
        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında faaliyet gösteren Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) koordinasyonunda düzenlenen Merkez Bankaları Forumu, bu yılki toplantısında yüksek bir katılıma sahne oluyor.

        Ev sahibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Forum kapsamında mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştiriyor.

        Geniş gündemi ve zengin içeriğiyle dikkat çeken Forum, üye ülkelerin finansal liderlerini buluşturarak küresel ekonominin nabzını tutuyor. İİT üye ülkelerinde enflasyon dinamikleri ve ödeme sistemleri de forumun konuları arasında.

        Bu yılki Foruma, 34 üye ülke merkez bankası ve 7 uluslararası kurum ve kuruluştan 130'a yakın temsilci iştirak ediyor. Toplantıda Katar Merkez Bankası Başkanı Al-Thani, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Kazimov ve Kazakistan Merkez Bannası Başkanı Suleimenov'un da aralarında bulunduğu 13 merkez bankası başkanı ile 14 merkez bankası başkan yardımcısı da yer alıyor.

        Ayrıca, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) Genel Sekreteri Ghiath Shabsigh gibi önemli isimler de Forum'un katılımcıları arasında bulunuyor.

        Forumun Ödeme Hizmetleri ve Sınır Ötesi İşlemler oturumunda Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un kurucu ve işleticisi Bankalararası Kart Merkezi de (BKM) yer alacak.

        Yapılan ilk değerlendirmelerde, Forum'un İİT üyesi ülkelerin merkez bankaları arasında süregelen diyalogun ve kurumsal bağların daha da güçlendirilmesi açısından son derece faydalı olduğu vurgulanıyor.

        Habertürk Anasayfa