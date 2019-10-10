Ülkemizde çeşitli nedenlerle çocukların doğum tarihleri nüfusta farklı kaydediliyor. Bu durum, yaşı gerçekte olduğundan küçük yazdırılanların emekliliği açısından ileride büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Kişi gerçekte 55 yaşında olduğu halde nüfusta 53 yaşında göründüğü için, iki yıl geç emekli olmak zorunda kalıyor. İki yıl emekli aylığından mahrum kalmak o kişinin ve ailesinin refahında büyük bir gerilemeye yol açabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı (dul - yetim aylığı) bağlanırken, sigortalılar ile hak sahibi çocuklarının, sigortalının ilk defa işe girdiği tarihte nüfusta kayıtlı bulundukları doğum tarihleri dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenlerin, çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocuklarının nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihi kabul ediliyor.

YAŞ DÜZELTMESİ İÇİN ACELE EDİN

Çocuğunun yaşı çeşitli nedenlerle nüfus kütüğüne gerçekte olduğundan farklı kaydedilmiş olanlar, düzeltme işlemini çocuk henüz işe girme yaşına gelmeden önce yaptırmak için acele etmeli. Staj sigortası emeklilikte dikkate alınmadığı için staj sigortasından sonra da yaş düzeltmesi yapılabilir. Ancak, normal sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri emeklilikte dikkate alınmadığından, yaş düzeltme işleminin işe girmeden önce yapılması gerekiyor.

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında ise hekim veya sağlık kurulu raporunda durumun ilk defa tespit edildiği tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihlerini esas alıyor. Raporla iş kazasının veya meslek hastalığının ilk defa tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.

NÜFUS MEMURLARININ HATALI İŞLEMİ DÜZELTİLEBİLİYOR

Nüfus işlemleri sırasında bilgiler bazen nüfus müdürlüğünde çalışan görevlilerce hatalı kaydediliyor. Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin nüfus kütüğünün yenilenmesi veya naklinde yeni nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmeler, sigortalının iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hatanın giderilmesi amacını taşıdığı için emeklilik işlemlerinde dikkate alınıyor. Tabii bu durumun belgelenmesi veya mahkeme kararı çıkartılması gerekiyor.

DOĞUM AYI VE GÜNÜ BELLİ OLMAYANLARDA 1 TEMMUZ KABUL EDİLİR

Bazı eski nüfus kayıtlarında ay ve gün bilgisi yer almadan sadece doğum yılı bulunabiliyor.

Bu durumdaki kişilerin doğum tarihi 1 Temmuz olarak kabul ediliyor. Emeklilik yaşı da 1 Temmuz’a göre hesaplanıyor. Nüfus kaydında sadece ay ve yıl yazılı olanlarda ise doğum tarihi o ayın 1’i olarak kabul ediliyor.

Askerler her yıl ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası emekli oldukları için nüfus kaydında ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül’den önce olanların yaş haddinden emeklilik işlemleri 1 Eylül tarihinde yapılıyor. Doğum tarihi 1 Eylül’den sonra olan askerler ise ertesi yılın aynı tarihinde yaş haddinden emekli ediliyor.