İşçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Afyonkarahisar'da tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çobanlar- Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında meydana geldi.
Erhan E. idaresindeki tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile Arif Eren Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.