İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

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Birleşik Krallık'ta ana muhalefet partisi konumundaki İşçi Partisi'nin dört yıl liderliğini yapan ve 2020 yılında parti üyeliği askıya alınan Jeremy Corbny, 4 Temmuz'daki genel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.

Kuzey Londra'nın 'Islington North' seçim bölgesinden 1983'ten beri milletvekili olan Corbyn, Mart 2023'te partisinin 'milletvekili adayı olmasını yasaklama' kararı almasının ardından bu kararı aldı.

Islington Tribune gazetesine demeç veren Corbyn, 'eşitlik, demokrasi ve barışın sesi' olacağını söyledi. Corbyn'in kampanyasının Sir Keir Starmer'ın liderliğinden hayal kırıklığına uğrayan sol kesim için bir odak noktası oluşturması, öne çıkan tartışmalardan.

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Keir Starmer'in lideri olduğu İşçi Partisi, Corbyn yerine göstereceği adayı 1 Haziran'da açıklayacak.

CORBYN'IN İSTİFA VE SORUŞTURMA SÜRECİ 2019'da yapılan genel seçimde ise Corbyn yönetiminde İşçi Partisi'nin oyu yüzde 32'ye gerilemiş, seçimi kazanan Muhafazakar Parti Parlamento'da yeniden çoğunluğu elde etmişti. Corbyn bu sonuç üzerine istifa etmiş, Nisan 2020'de Keir Starmer İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilmişti. Corbyn'in parti üyeliği, Ekim 2020'de Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle askıya alınmıştı. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin 'ciddi kusurları olduğu' sonucuna varmış, şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin 'siyasi müdahalede' bulunduğunu kaydetmiş, Corbyn ise, "İşçi Partisi'ndeki Yahudi düşmanlığı siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartılıyor" demişti. Partinin imajını değiştirmek isteyen Genel Başkan Sir Keir Starmer, Jeremy Corbyn'in partiden kopuşunun 'bir simge' olacağını belirterek olumlu karşılıyor.