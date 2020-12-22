Covid-19 pandemisi yüzünden işyerlerinin kapatılması veya faaliyetlerinin sınırlanması nedeniyle nisan ayında hızlı bir şekilde kısa çalışma uygulaması başlatıldı. Normalde kısa çalışma başvurusunun ardından denetmenlerin inceleme yapıp uygunluk tespitinde bulunması gerekiyor. Ancak, işçilerin bir an evvel kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alabilmesi için sonradan kanun değişikliğine gidildi. Pandemi döneminde işverenin beyanı esas alınarak KÇÖ verilmesi, ancak sonradan yapılacak inceleme ve denetim esnasında yersiz ödeme yapıldığının saptanması halinde işverenden faiziyle alınması kararlaştırıldı.

Sonradan yapılan denetimlerde koşulları sağlamayan işçilerin de kısa çalışma ödeneklerinden yararlandığı, işyerinde fiilen çalışan süreler için de ödenek alındığı tespit edildi. Yersiz verilen ödenekler işverenden faiziyle birlikte istenirken, işverene her ay işçi başına uygulanan 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği de iptal edildi. Koşulları sağlamadığı için iadesi istenen ödenekler de işverence işçilerden talep edilmeye başlandı.

Borçların yapılandırılmasıyla ilgili son torba kanunda konuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler silindi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),genelge yayımlayarak 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünün nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Buna göre, ödeneğin fazla ve yersiz ödeme kabul edilebilmesi için aranan koşullar şöyle:

Yeni koronavirüs (covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olacak.

Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi ekim ayı ve öncesine ait olacak.

17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olacak.

İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanacak.

İŞÇİ ÇIKARAN İŞVERENDEN ÖDENEKLERİ GERİ İSTENECEK

İşverenlerin yaptığı hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler silinecek. Ancak, aşağıdaki durumlarda fazla ve yersiz ödemeler tahsil edilecek:

- Kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç, denetim raporlarına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler.

- Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık halleri hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Fazla ve yersiz ödemenin geri alınıp alınmayacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler, İŞKUR il müdürlerinin başkanlığında oluşturulacak biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından sonuçlandırılacak.

HACİZ VE DAVA İŞLEMLERİ DURDURULACAK

Fazla ve yersiz ödemelere ilişkin olarak başlatılmış olan haciz ve dava işlemleri durdurulacak. Dava sonucu başlatılmış tahsilat süreci sona erdirilecek. Hangi fazla ve yersiz ödemeler için tahsilat ve dava işlemlerine devam edileceği İŞKUR il müdürlüklerince belirlenecek.

DAHA ÖNCE TAHSİL EDİLEN TUTAR İADE EDİLMEYECEK

Bu tür af niteliğindeki tüm düzenlemelerde olduğu gibi fazla ve yersiz ödemeyi daha önce iade etmiş olanlar ödedikleri parayı geri alamayacaklar. Herhangi bir ödemelerine karşılık mahsuplaşma da yapılmayacak.

1 KASIM’DAN SONRASINA DİKKAT!

İşverenin hatasından kaynaklı olarak 1 Kasım’dan sonra fazla ve yersiz kısa çalışma ödeneği verildiği tespit edilirse, tutarlar işverenden faiziyle geri alınacak. Bu dönemde işverene sağlanmış asgari ücret desteğinin de iadesi istenecek.