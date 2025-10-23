İşCep, bir kez daha 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' seçildi - İş-Yaşam Haberleri

İşCep, bir kez daha 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' seçildi - İş-Yaşam Haberleri

İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance dergisi tarafından düzenlenen 'En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde, üçüncü kez 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' seçildi.

Bankanın son iki yıldır olduğu gibi ikinci yüzyılının ilk yılında da 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödülüne layık görüldüğünü vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, şu ifadeleri kullandı:

REKLAM advertisement1

"Bu ödül, dijitalleşme ve inovasyona dayalı dönüşüm yolculuğumuzun uluslararası ölçekte de izlendiğinin önemli bir göstergesi. Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak ve müşterilerimizin bulunduğu her platformda insan odaklı, hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için çalışıyoruz. 15,5 milyon kullanıcıya sahip İşCep’i süper uygulama stratejimiz doğrultusunda mobil bankacılık kanalı olmaktan çıkarıp 800’ü aşkın işlemin yapılabildiği finans ve yaşam platformuna dönüştürdük. Böylece İşCep, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer alıyor, finans dışı hizmetlerle günlük yaşantılarını kolaylaştırıyor. Mobil bankacılık uygulamamızın ulaştığı seviyenin dünyanın en saygın kuruluşları tarafından takdirle karşılanmasını ülkemiz ve sektörümüz adına çok değerli buluyorum."