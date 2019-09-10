Bilim devrimini yapan ve birçok metoduyla tarihe adını yazan Isaac Newton (4 Ocak 1643 – 31 Mart 1727) İngiliz matematikçi, fizikçi, kimyacı, felsefeci ve mucittir. Tarih içerinde en çok adından söz ettiren bilim adamlarından birisidir.

Newton’un; doğmadan üç ay önce ölen babası çiftçi olarak sade bir insanmış. 12 yaşında Grantham’da King’s School’a kaydolan Newton; 1661 yılında okulu bitirmiştir. Cambridge Üniversitesin de olan Trinity Kolejin’e girerek Lisans derecesi alarak 1665 yılında bitirmiştir. Üniversitenin veba salgını nedeniyle kapatılması ile lisansüstü çalışmaları yarım kalmıştır. Veba salgınından korunmak için annesinin yaşadığı çiftliğe sığınan Newton; iki yıl kalarak en önemli buluşlarını bu süre içerisinde yapmaya başlamıştır. 1667 yılında Trinity kolejinde öğretim üyesi olarak görev alan Newton; beyaz ışıkta renkli bileşen ayırma, cisimlerin uzaklıklarının karesi ile ters oran taşıdıklarını ve integral ve diferansiyel hesaplar üzerinde çalışarak bunları ortaya çıkarmıştır. Çekingen olması nedeniyle birçok buluşunu yıllar sonra yayımlayan Newton; integral hesabını tam 38 yıl sonra yayınlamıştır.

Lisansüstü çalışmaları sonraki yıl tamamladıktan 1669 yılında 27 yaşında iken; Cambridge üniversitene matematik profesörü olarak atandı. Aynalı teleskobu 1671’de geliştiren Newton; 1672 de de Royal Society üyeliğine seçilerek unvanını artırdı. Renk olgusu üzerinde yaptığı bilimsel çalışması nedeniyle Robert Hooke’un eleştirilerine maruz kalan Newton; bilim dünyası ile ilişkisini bitirerek içine kapanmayı seçti. Optik konusunda 1675 de iki bildirisi yayınlandıktan sonra yeni tartışmalara hedef olmuş ve Hooke yayınlanan bildiride adı geçen bazı sonuçlarda kendi buluşu olduğunu iddia aderek Newton’u bunları kullanmakla suçlamıştır. Bu durum nedeniyle 1678 yılında büyük bir bunalım yaşayan Newton’un; ünlü matematikçi ve astronom olan yakın dostu Edmond Halley tarafından tekrar 6 yıl sonra bilim dünyasına geri dönüş yapmasını sağlamıştır.

Cambridge Üniversitesi nezninde Katolikliği egemen kılarak yaygınlaştırma direnişleri içerisinde ön saflarda yer alan Newton; kralın düşürülmesi ile 1689 yılında Üniversite de parlamento temsilciliğine seçilmiştir. John Locke ve Samuel Pepys’le olan yakın dostlukları 1693 yılında tekrar bunalıma girmesiyle bozulmuştur. İki yıl içerisinde ruhsal sağlığına tekrar kavuşan mucit; artık bilim dünyasına ilgisini kaybederek çalışmaları eskisi gibi yürütmemiştir. Fransız Bilimler Akademisi’nin yabancı üyeliğine 1699 yılında getirilmiş ve Royal Society’nin başkanlığına da 1703 yılında getirilmiştir.

Bilim adamlarının en önemlisi olarak kabul edilen ve büyüklerinden biri olan Newton; fizik ve matematik dallarlında önemli buluşlara imza atmış bir mucittir. Matematik dalında; (a+b)ª formülünün üstel bir seri olarak açılımını verme üzerine genel iki terim içeren teoremini bulmuştur. Mekanik alanda en büyük katkıyı gerçekleştiren Newton; Kepler yasaları ile ele alınan kütle yerçekimi yasasını ve merkezkaç kuvveti yasasını ortaya koymuştur. Newton hareket yasları olarak adlandırılan eylemsizlik ilkesi; kuvvetin kütleyle ivmenin çarpımına eşittir ifadesi içeren yasa ile etki ve tepkinin eşitliği de fiziğin en önemli yasaları olarak kabul görmüştür.

Newton; çalışmaları sırasında bazı hesapların içerisinde çıkamaması nedeni ile bazı varsayımlar öne sürmüş ve bu varsayımların yanlış olduğunu bilmesiyle beraber kullanmak zorunda kalmıştır. Sonraki yıllarda bu yasalarda bu hatalar belirlenmiş ama yaptığı devrim buluşlarının yanında pek üzerinde durulmamıştır.