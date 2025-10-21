Habertürk
        İş Sanat'ın yerli projelerine büyük ilgi

        İş Sanat’ın yerli projelerine büyük ilgi

        İş Sanat'ın 26. sezonu, müziğin farklı türlerini bir araya getiren özel projelerle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Canan Başkaya'nın "Radyo Günleri" konseri dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, Cem Adrian kendine özgü tarzıyla sahnede yer alacak. Göksel ise Türk sanat müziği eserlerinden oluşan özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:59
        İş Sanat'ın yerli projelerine büyük ilgi
        Canan Başkaya ile “Radyo Günleri”

        Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Canan Başkaya, Radyo Günleri isimli özel bir konser için 28 Kasım Cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’na konuk olacak. “Geçmişten geleceğe bir köprü olan radyo, Türk Halk Müziği için büyük bir öneme sahip.

        Teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor,” diyen Başkaya, İş Sanat dinleyicilerini türkülerle keyifli bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. Tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla düzenlenecek konserde sevilen Anadolu ve Rumeli türküleri radyodan dinlercesine sıcak bir atmosferde yeniden hayat bulacak.

        Cem Adrian’dan İş Sanat’a özel

        Vokal performansı, besteleri ve şarkı sözleriyle kısa sürede kendine has bir hayran kitlesi yaratan Cem Adrian bu kez İş Sanat sahnesinde! Adrian, 11 Aralık Perşembe 20.30’daki konserinde zengin müzikal birikimini İş Sanat seyircileriyle paylaşacak.

        Göksel’den B’Aşka Şarkılar

        Sade ve içten tarzı, güçlü performansıyla pop müziğin en sevilen isimlerinden Göksel, yeni sezonda İş Sanat’a özel bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısında olacak. 21 Ocak Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği B’Aşka Şarkılar konserinde, Türk sanat müziğinin beğenilen eserlerini ve kendi parçalarının sanat müziği düzenlemelerini seslendirecek.

        Dinletiler, Sait Faik’in hikâyeleri ile başlıyor

        İş Sanat’ın gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletileri 26. sezonda da edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Sezonun 11 Kasım Salı günü düzenlenecek “Dülger Balığının Ölümü” başlıklı ilk etkinliğinde, ünlü tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, Sait Faik’ten altı hikâye seslendirecek. Metinlerini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletiler sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenecek.

        26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir. Şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.

