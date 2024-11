İş Sanat'ta yeni sezon sanatla dolu

İş Sanat, Güher ve Süher Pekinel ve orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaverecekleri açılış konseriyle konser salonunun kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor.

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO İŞ SANAT’TA

Alfredo Rodríguez Trio, İş Sanat programında yerini aldı. Quincy Jones, Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının yıldızlarıyla konserler veren Rodriguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğini harmanlayan bir repertuvarla 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Eğitimine Béla Bartók Konservatuarı’nda başlayan kontr-tenor Zoltan Darago, henüz yirmi iki yaşındayken Macar Devlet Operası’nın en genç sesi olarak sahneye çıktı. Darago, 2021 yılında Helsinki Operası’nın sahneye koyduğu Philip Glass’ın “Akhnaten” operasında oynadığı başrolde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekti. Eylül ayında yayımladığı, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerinden oluşan ilk albümünde Darago, Avrupa müzik mirasının nadir seslendirilen eserlerini sanatseverlerle buluşturan Christophe Rousset ve Les Talens Lyriques ile bir araya geldi. Başarılı solistin ve deneyimli orkestranın Bach Cantatas and Arias for Alto başlıklı konserini ajandanıza not etmeyi unutmayın.