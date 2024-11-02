İş Sanat'ta yeni sezon sanatla dolu

İş Sanat, Güher ve Süher Pekinel ve orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaverecekleri açılış konseriyle konser salonunun kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor.

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO İŞ SANAT’TA

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Alfredo Rodríguez Trio, İş Sanat programında yerini aldı. Quincy Jones, Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının yıldızlarıyla konserler veren Rodriguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğini harmanlayan bir repertuvarla 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

REKLAM BACH’IN ARYALARI ZOLTAN DARAGO’NUN SESİYLE HAYAT BULACAK Christophe Rousset Gösterime girdiği tarihte tüm dünyada büyük yankı uyandırarak Oscar’a aday gösterilen “Farinelli” filminin müziklerini derleyen ünlü şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset, 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu ile tamamı Bach’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İş Sanat’ta konser verecek. Opera dünyasının yükselen yıldızlarından kontrtenor Zoltan Darago’nun solist olarak yer alacağı konser 5 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Eğitimine Béla Bartók Konservatuarı’nda başlayan kontr-tenor Zoltan Darago, henüz yirmi iki yaşındayken Macar Devlet Operası’nın en genç sesi olarak sahneye çıktı. Darago, 2021 yılında Helsinki Operası’nın sahneye koyduğu Philip Glass’ın “Akhnaten” operasında oynadığı başrolde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekti. Eylül ayında yayımladığı, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerinden oluşan ilk albümünde Darago, Avrupa müzik mirasının nadir seslendirilen eserlerini sanatseverlerle buluşturan Christophe Rousset ve Les Talens Lyriques ile bir araya geldi. Başarılı solistin ve deneyimli orkestranın Bach Cantatas and Arias for Alto başlıklı konserini ajandanıza not etmeyi unutmayın.

Zoltan Darago ŞİİR DİNLETİLERİ BEŞ YENİ PRODÜKSİYONLA SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR İş Sanat’ın, şiir ve hikâye dinletileri bu sezon beş yeni prodüksiyon ile seyircisinin karşısında olacak. Edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerinin müzikle harmanlanarak sahneye taşındığı dinletilerin ilki 16 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Cahit Külebi’nin eserlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” başlıklı dinleti olacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ BAŞLIYOR Genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri 25. sezonda da devam ediyor. Genç sanatçılarımızı seyirciyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri, 11 Kasım Pazartesi saat 20.30’da Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar’ın (şan) performansları ile başlıyor. Konserler 9 Aralık’ta Eylül Sümbül (piyano) ve Ceren Ordu’nun (çello), 23 Aralık’ta ise Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ve Almila Şerbetçi’nin (keman) performansları ile devam edecek.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. MİNİK SANATSEVERLERE “PAT PAT PATARA” VE ÇOCUK ATÖLYELERİ Geçtiğimiz sezon yoğun ilgi gören İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, yeni sezonda da seyircisiyle buluşuyor. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni sezona 16 Kasım Cumartesi, 17 Kasım Pazar ve 22 Aralık Pazar saat 15.00’teki oyunları ile merhaba diyen bu sürprizlerle dolu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor. Genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken bir yandan da onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran “Pat Pat Patara” 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.

Ara tatilde minik sanatseverler İş Sanat’ın müzelerinde de bir araya geliyor: 9-17 Kasım tarihleri arasında Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde çocuklara özel olarak düzenlenen birbirinden eğlenceli ücretsiz atölyeler hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. BLACKBOX ETKİNLİKLERİ

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu sanat tarihi, opera, resim ve kent kültürü gibi farklı alanlardaki sohbetlere ev sahipliği yapıyor: Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun konuşmaları bu sezon “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden yola çıkıyor: “Resimlerde Tarla, Bağ ve Bahçe” başlıklı ilk konuşma 2 Kasım Cumartesi gerçekleşecek.

6 Kasım Çarşamba günü Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve eğitmen Cenk Caner,“Bir Yapay Zekâ Rüyası: Sinema” başlıklı bir konuşma yapacak.

9 Kasım Cumartesi günü “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden sanatçı Güven Zeyrek’i, kızı Azra Zeyrek’ten dinleyeceğiz.

Sanat tarihçisi Dr. Ali Kayaalp, 14 Kasım Perşembe günü “Çarşı, Meyhane, Lokanta: Pera’nın Yeme-İçme Kültürü” başlıklı bir konuşma yapacak.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir on yıllık dönemin sanat akımını gündeme taşıyacağı konuşmaları 17 Kasım Pazar günü “Ayşegül 1920’lerde” ile başlayacak.

“Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” etkinliğinde sergi komiserliği kavramının günümüzün küratörlüğüne nasıl dönüştüğü konuşulacak.

Opera’nın Perde Arkası’nın 24 Kasım Pazar günü gerçekleşecek etkinliğindeyse sanatseverler Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” eseriyle buluşacak. İŞ SANAT’IN YENİ SEZON SERGİLERİNİ KAÇIRMAYIN İş Sanat, İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde ve galerilerinde sanat ve tarih meraklılarını birbirinden farklı sergilerde ağırlıyor: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde “Tat ve Sanat” ile “Türk Resmini İzlemek” (Beyoğlu),

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “İş’in 100 Yılı” (Eminönü),

Kibele Sanat Galerisi’nde “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu”(Levent),

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” (Ulus, Ankara),

Ankara Sanat Galerisi’nde “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci”sergileri ziyaretçilerini bekliyor. İş Sanat’ın yeni sezon etkinlik biletlerini, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz. Detaylı bilgi için: issanat.com.tr