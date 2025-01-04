İş Sanat'ta Ayşegül Sönmez'le 1940’lı Yıllar sohbeti

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ayşegül 20. Yüzyılda başlıklı Resim Tarihi Seminer Serisi, 2025’in ilk pazar günü sanatseverleri “1940’lı Yıllar” a götürüyor. 1920’ler ve 1930’lardan sonra Ayşegül Sönmez bu kez 1940’lı yıllarda Türkiye’deki sanat ortamını anlatıyor ve o yılların hangi yenilikleri, hangi dönüşümleri getirdiğini araştırıyor. Feyhaman Duran’ın ünlü “Mavi Şalvarlı Kız”ından aralarında Abidin Dino, Nuri İyem ve Avni Arbaş’ın da olduğu ressamların açtığı “Liman” sergisine 1940'lar bu sohbette anlatılıyor.

REKLAM advertisement1 .png Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez ile Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserler eşliğinde, dönemin sanat akımlarını ve bu akımların sanata etkilerini birlikte keşfe davetlisiniz. 5 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’ten edinilebilir.