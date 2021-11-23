İş Sanat, Aralık ayında birbirinden güzel konserler, sergiler, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. Maximum Uniq Hall’da Bulutsuzluk Özlemi'yle başlayacak olan Aralık ayı etkilnilkerinde Olga Peretyatko ve Mert Süngü'nün yen yıl konseri, Âşık Veysel dinletisi, çocuklar için 'Masamda Tiyatro Var' gösterisi ile Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” sergisi sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat’ın Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserleri Aralık ayında Bulutsuzluk Özlemi’nin “Sözlerimi Geri Alamam” adını verdiği konser ile başlayacak.

Opera dünyasının yıldız isimleri, İş Sanat’ın Yeni Yıl konserine konuk oluyor. Ünlü Rus soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü’nün sahne alacağı, Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası ile yeni yıl konseri bu sezonun kaçırılmayacak konserli arasında yer alıyor.

Olga Peretyatko

Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserlerin yanı sıra çevrimiçi sezonunu da YouTube kanalından sürdüren İş Sanat, bu ayki dinletilerinde Âşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisini 27 Aralık Pazartesi akşamı seyircisine sunacak.

Seyircili konserlerin biletleri ile İş Kuleleri Salonu ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinin yanı sıra tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilecek. Çevrimiçi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.



BULUTSUZLUK ÖZLEMİ İLE ‘SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM’

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da izleyicisi ile buluşacak. Bulutsuzluk Özlemi, “Sözlerimi Geri Alamam” ismini verdiği bu özel konserde 30 yılı aşkın süredir bir ağızdan söylenen şarkılarının yepyeni düzenlemelerini sahneye taşıyacak. Sözlerimi Geri Alamam, Yaşamaya Mecbursun, Tepedeki Çimenlik, Yine Düştük Yollara gibi unutulmaz şarkılarıyla nesilden nesile ulaşmayı başaran efsanevi grubun bu özel konserini ajandalarınıza not edin.

Konser ayrıca 16 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.



İŞ SANAT OLGA PERETYATKO VE MERT SÜNGÜ İLE YENİ YILI KUTLUYOR

Çağımızın önemli solistlerinden biri olan soprano Olga Peretyatko ve sürdürdüğü parlak kariyeri ile ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden tenor Mert Süngü İş Sanat Yeni Yıl Konserinde bir araya gelecek. Solistlere orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Johann Strauss valslerinin yanı sıra ünlü opera aryalarının da seslendirileceği konser, 29 Aralık Çarşamba saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek.

ANKARA BAROK SOLİSTLERİ İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra viyola da gamba, lavta, klavsen gibi antik döneme ait enstrümanları da çalan Ankara Barok Solistleri, barok döneme ait eserleri seslendirmek üzere İş Sanat YouTube kanalında izleyicilerle bir araya gelecek. Çekimleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleşen konser 8 Aralık Çarşamba saat 20.30’da ilk gösterimini yapacak. Konser, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz olarak erişime açık olacak.

“UZUN İNCE BİR YOLDAYIM” BAŞLIKLI ÂŞIK VEYSEL DİNLETİSİNDE ŞİİRLER TÜRKÜLERLE BULUŞUYOR

Âşık geleneğinin son temsilcilerinden Âşık Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle Aralık ayında İş Sanat’ta anılıyor. Atilla Birkiye’nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in şiirleri seslendireceği dinletide Cengiz Özkan ozanın türkülerini seslendirecek.

Dinleti, 27 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.



ÇOCUKLAR İÇİN YEPYENİ BİR DİZİ “MASAMDA TİYATRO VAR”





İnci ve kukla Cancan kendi yazdıkları oyunun tiyatrosunu yapmak isterler. Nereden başlayacaklarını bir türlü bilemeyen İnci ve Cancan, bir tiyatronun kapısını çalarak “Hayalde Seyahat” oyununu nasıl hayata geçirecekleri konusunda gerekli tüm bilgileri edinirler. Tiyatro oyuncusu Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği dizide Ceyda Akel (İnci) ve Şirin Keskin İndere (Cancan) rol aldı. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı, Masamda Tiyatro Var’ın ilk bölümü, 5 Aralık Pazar saat 15.00’te İş Sanat Youtube kanalında küçük sanatseverler ile buluşacak.

BERİL ANILANMERT’İN ‘SEYİR DEFTERİ’ SERGİSİ İŞ SANAT KİBELE SANAT GALERİSİNDE

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile “merhaba” dedi.

Farklı tekniklerdeki seramik eserleri ile tanınan Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile 22. Sezonuna başlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son dönemde ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. 8 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşuyor.

İş Kuleleri Salonu’nun devam eden tadilatı nedeniyle seyircili konserler Şubat ayına kadar Maximum Uniq Hall’da devam ediyor. Pandemi koşulları nedeniyle konserler yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuluyor. Konserlere katılmak için seyircilerin aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor.

Biletix’te satışa sunulan konserler için İş Kuleleri Salonu’ndaki ana gişenin yanı sıra Maximum Uniq Hall ana gişesi de hizmet veriyor. Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satışa sunulacak olup, öğrenci biletleri ise 20 TL’den satılmaktadır.

Mert Süngü

İş Sanat’ta Aralık Ayı / Seyircili Konserler

10 Aralık Cuma, 20.30

“Sözlerimi Geri Alamam”

Bulutsuzluk Özlemi

Symphonista Oda Orkestrası

29 Aralık Çarşamba, 20.30

Yeni Yıl Konseri

Gedik Filarmoni Orkestrası

Murat Cem Orhan şef

Olga Peretyatko soprano

Mert Süngü tenor

İş Sanat’ta Aralık Ayı / Çevrim içi Etkinlikler

5 Aralık Pazar, 15.00

19 Aralık Pazar, 15.00

Masamda Tiyatro Var

Yazar-Yönetmen: Yiğit Sertdemir

Maske-Kukla Tasarımı-Üretimi: Candan Seda Balaban

8 Aralık Çarşamba, 20.30

Ankara Barok Solistleri

16 Aralık Perşembe, 20.30

“Sözlerimi Geri Alamam”

Bulutsuzluk Özlemi

Symphonista Oda Orkestrası

27 Aralık Pazartesi, 20.30

“Uzun İnce Bir Yoldayım”

Âşık Veysel Şiir Dinletisi

Metni Hazırlayan: Atilla Birkiye

Sahneye Uyarlayan: Mehmet Birkiye

Müzik Yönetmeni: Serdar Yalçın

Şiirleri Seslendirenler: Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek

Bağlama: Cengiz Özkan

4 Ocak Salı, 20.30

Yeni Yıl Konseri

Gedik Filarmoni Orkestrası

Murat Cem Orhan şef

Olga Peretyatko soprano

Mert Süngü tenor