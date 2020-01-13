İş güvenliği eğitimi Işık'ta verilecek

Çalışma hayatında önemi ve ağırlığı giderek artan Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, iki köklü kurumu bir araya getirdi. Gücünü 134 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı’ndan alan Işık Üniversitesi ile 155 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen teknik çözüm sağlayıcısı TÜV SÜD Türkiye, ‘’İleri Seviye Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’’ konusunda iş birliğine gitti. Türkiye’de ilk defa verilecek bazı ileri seviye eğitimleri de kapsayan iş birliği, aynı zamanda TÜV SÜD’ün Türkiye’de bir üniversite ile ilk defa imzaladığı iş birliği protokolü olma özelliği taşıyor. İki kurum arasındaki eğitim iş birliği protokolü Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde düzenlenen törenle, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ile TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa tarafından imzalandı.

CAN VA MAL KAYBINI AZALTAN ÖNEMLİ BİR ADIM

İmza töreninde konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, “Gerek geçmişleri gerekse işleyiş ve kültürleri açısından birbirine çok benzeyen kurumlarımızın iş birliğiyle, ülkemiz çalışma hayatında can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi çabalarına katkı sağlayacak önemli bir başlangıca imza atıyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezimizde açtığımız programlarla İleri Seviye Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini TÜV SÜD’ün 155 yıllık deneyim ve birikiminden yararlanarak vereceğiz. TÜV SÜD Türkiye ile yaptığımız bu önemli iş birliğini, önümüzdeki süreçte farklı konular ve projelerle daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD’ün faaliyetlerinin insan odağında birleştiğine dikkat çeken TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa ise; “Kurumlarımız arasındaki bu önemli iş birliğinde en büyük hedefimiz; Işık Üniversitesi ile birlikte önleyici ve insanı odağına alan eğitimlerle kazaları engelleyecek, hem ekonomik hem de beşerî kayıpları azaltacak bir yaklaşım geliştirmek olacak. TÜV SÜD olarak geçmişi, faaliyetleri ve birbirine çok benzeyen vakıf kültürlerimizle sektörde bir örnek yaratmak istiyoruz. Türkiye’de ilk defa Işık Üniversitesi ile bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

HANGİ EĞİTİMLERİ HEDEFLİYOR?

Ulusal ve uluslararası standartlarındaki uzmanlık programları; yüksek riskli aktivitelerdeki kazaların önlenmesine ve operasyonların yönetimine yönelik eğitimleri kapsıyor. Ocak – Şubat aylarında IŞIKSEM’de ilk etapta açılacak programlar arasında Temel Seviye İskele Kontrolör Eğitimi, İskele Süpervizör Eğitimi, İskele Dizayn ve Statik Eğitimi, Kaza Araştırması, Kayıt Altına Alma ve Raporlama Eğitimi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, Yüksekte Çalışma, Kurtarma ve Kaçış Eğitimi bulunuyor. Sonuçları bakımından ağır kayıplara neden olan ve en sık karşılaşılan kaza tiplerine yönelik olarak hazırlanan, Düşme Koruma Uzmanlığı (Fall Protection Expert),Kapalı Alan Giriş ve Kurtarma Uzmanlığı (Confined Spaces Entry and Rescue Expert),Kaldırma Operasyonları Uzmanlığı (Lifting Operations Expert) eğitim programları Türkiye’de ilk defa düzenlenecek. Uzmanlık eğitim programları, 105 saatlik teorik ve pratik içeriğe sahip olacak.