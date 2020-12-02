Gelenekselleşen araştırma ile bugünün en başarılı şirketlerini ortaya çıkarırken geleceğin yıldız şirketlerine de ışık tutuyor. İş dünyası tam 20 yıldır “En Beğenilen Şirketler” araştırmasıyla kendisine ayna tutuyor, pek çok kriterde performansını test etme fırsatı buluyor.
Bu yıl da Capital Dergisi tarafından ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından Deutsche Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding, “En Beğenilenler”de zirveyi bırakmadı.
Arçelik ikinciliğini korurken üçüncülüğe Unilever geldi. Listenin devamında ise geçtiğimiz yıla kıyasla önemli bir hareket yaşandı. Pandemi döneminde büyük sıçrama yaşayan e-ticaret şirketleri ön plana çıkarken, tam 23 şirketin listedeki yeri değişti.
2019 yılında sıralamada olmayan 6 şirket de en beğenilenler arasına giriş yaptı.
En beğenilenler arasında en büyük yükselişi yaşayanlar Sabancı Holding, Migros, Şişecam Borusan Holding ve LC Waikiki oldu. Sanayinin güçlü şirketleri Tüpraş, Ford Otosan ve Aselsan’ın yanında yeni ekonominin yükselen yıldızları Getir, Trendyol ve Amazon da beğeni listesinde yerini aldı. Özellikle yeni ekonomi şirketlerinin sıralamaya oldukça yukarıdan giriş yapması da dikkat çekti. Getir ilk 20 listesine 7’nci, Trendyol 9’uncu sıradan girmeyi başardı. Aselsan 16, Amazon 17, Tüpraş 18, Ford Otosan da 20’nci sıradan listeye giriş yaptı. Bu yıl araştırmada 38 sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi belirlendi.
ARAŞTIRMA NASIL HAZIRLANDI?
İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması Eylül-Kasım 2020 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 yönetici katıldı. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendiği şirketleri belirtmesi istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün en az yüzde 70’ini oluşturan şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı.
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