AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini üzerinden 83 yıl geçti. Vefatının 83'üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor.

İş dünyası temsilcileri de yayımladıkları mesajlar ile saygı ve minnet ile Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. İş dünyasının 10 Kasım mesajlarında, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkılmaya devam edileceği vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyük Atatürk"ü sevgi, saygı, şükran ve minnet duygularıyla andıklarını ifade etti.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde ebediyen yaşayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Atatürk’ün emanetlerini koruyarak ve birbirimize sımsıkı sarılarak, ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışacağız. Bu iş dünyasının, aziz milletimize sözüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanlara karşı memleketin bütün güçlerini birleştirmeyi başaran, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir' sözünü daima ilke edindiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz de bizden sonraki nesiller de ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası olarak, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgularken Büyük Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

ATO: 'EN BÜYÜK ESERİ OLAN CUMHURİYET'İMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihte eşi benzeri görülmeyen bir kararlılık ve azimle, Türk milletinin istiklal mücadelesine önderlik eden Atatürk’ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu iş dünyası olarak örnek aldıklarını bildirdi.

Türk ekonomisine öncülük edecek onlarca kurum ve kuruluşu Türkiye'ye kazandırarak, ekonomik kalkınmayı başlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün, Türk girişimcisi ve özel sektörüne güvenini boşa çıkarmayacaklarını vurgulayan Baran, "Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor, ülkemiz ekonomisini üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmek için çalışıyoruz. Bugünün istiklal mücadelesinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiği bilinciyle, istiklal ve istikbalimiz için işimizin başında var gücümüzle mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.



TİSK: 'ATATÜRK'Ü ANMAK, SONSUZA KADAR YAŞATMAK DEMEKTİR'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol mesajında, Türk milletinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün, eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesiyle ülkeyi ve milleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak çağdaş ve modern bir cumhuriyet kurduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milleti hak ettiği uygar medeniyetler seviyesine taşımak için ömrünü milletine adadığını belirten Akkol, "Cesaret ve kararlılığı her kuşağa örnek olan Atatürk'ü anmak demek, onun bize kazandırdıklarını hatırlamak, düşünce ve ilkelerine sahip çıkarak sonsuza dek yaşatmak demektir. TİSK camiası olarak, onun ilke ve düşünceleriyle yol almaya, emanetine sahip çıkarak ülkemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



TESK: 'İLKELERİNDEN ŞAŞMAK ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLER'

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, Atatürk'ün fikirlerini, kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmanın her Türk vatandaşının boynunun borcu olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünyanın saygı duyduğu ve örnek almaya çalıştığı bir lider olduğuna işaret eden Palandöken, "Onun ilke ve inkılaplarından, milletimize ve ülkemize sağladığı yeniliklerden, fikirlerinden, bizlere bıraktığı cumhuriyetten ve onun izinden asla şaşmayacağız. Çünkü Atatürk'ün çağdaş ve medeni ilkelerinden şaşmak hem vatana ihanet olurken hem de ülkemizi felakete sürükler. Tüm esnaf ve sanatkar camiası olarak, aramızdan yalnızca bedenen ayrılan ulu önderimizi saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızdan bedenen ayrılmış olsa da fikirleri, yaptığı büyük devrimler, cumhuriyetimiz sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.



TŞOF: 'İNKILAPLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnkılapları, ilkeleri, fikirleri, askeri dehası, milletimizle makus talihimizi yenerek bizlere bir ülke bırakması Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm dünyada saygı duyulan, milletimizi ise kıskanılan bir seviyeye getirmiştir. 83 yıl önce hayata gözlerini yumdu fakat kurduğu Cumhuriyet 100'üncü yılına yaklaştı. Şoför camiamız adına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem, rahmet ve saygıyla anıyorum. O'nun yolundan şaşmadan bu ülke için çalışıp, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.