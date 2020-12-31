İş Bankası’ndan 'Altın Gençlere' ödül

Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı elde eden ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim görmeye hak kazanan gençleri ödüllendirmeye devam ettiğini duyurdu. Bankanın, bu yıl da YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere 4 puan türünde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği uygulamada, şimdiye kadar 3 bin 700’den fazla Altın Genç ödül aldı.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite sınavı gibi insan hayatının çok önemli bir basamağının büyük bir başarıyla geçilmesinin arkasında ciddi bir çaba, özveri ve emek bulunduğunu vurgulayarak, Altın Gençleri kutladı. Bali, gençlerin yetişmesinde maddi, manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan aile büyüklerinin ve sadece üniversite sınavında değil tüm eğitim hayatları boyunca yol gösterici olan öğretmenlerin de büyük katkısı olduğunu ifade etti.
Adnan Bali, “Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimine özel bir önem veriyoruz ve bu alanda uzun soluklu inisiyatifler üstleniyoruz. Altın Gençler uygulamamızı da 1971 yılından bu yana, 49 yıldır sürdürüyoruz. Bu uygulama ile ödül alan Altın Gençlerimizin, ileride aynı disiplin ve özveriyle çalışmaya devam ederek daha büyük başarılara imza atacaklarına, tüm gençlerimize iyi örnek olacaklarına inanıyorum” dedi.
Yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinilen, hayata ve geleceğe dair farklı bakış açıları kazandıran üniversite yıllarının çok özel zamanlar olmakla birlikte ayrı sorumluluklar da barındırdığını vurgulayan Bali, “Ülkemiz, disiplinli ve özveriyle çalışan başarılı gençlerimiz sayesinde geleceğe daha da güçlü ve sağlıklı bir şekilde taşınacaktır” dedi.
Günümüzde akademik eğitimin tek başına yeterli olmadığının, insanın mutlaka yenilikleri takip etmesi ve dijital çağın gerekliliklerine göre kendisini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Bali, "Kendini geliştirmenin, hızlı dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklere adapte olmanın ne kadar kritik olduğunu, pandemi koşullarında da çok net bir şekilde gördük. Bunun artık bir sorumluluk değil, zorunluluk olduğuna salgın döneminde hep beraber tanık olduk. Eğitim, öğrenim ilkokuldan başlayıp üniversite veya yüksek lisans ile bitmiyor, tüm hayat boyu sürüyor" ifadeleri kullandı.
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