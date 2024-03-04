İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndan GençBizzTech Projesi

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Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı iş fikirleri geliştirmelerine imkan tanımak; yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla GençBizzTech Projesi’ni hayata geçirdi.

Fen liseleri öğrencilerinin kendi aralarında ekipler oluşturarak katılabilecekleri projede öğrencilere bilim ve teknoloji temelli girişimci iş modellerini oluşturmaya yönelik bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı çevrim içi eğitimler verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 6 MART

Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenimine devam eden 13-18 yaş aralığındaki 150 binden fazla öğrenci, mart ayında başlayacak proje için Genç Başarı Eğitim Vakfı web sitesi ve sosyal mecralarında açık olan link üzerinden 6 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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Proje sonunda öğrenci ekipleri, tamamen ücretsiz sunulan ve 4 hafta sürecek eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak. Projenin finali, GençBizz Türkiye Finali organizasyonu içerisinde yapılacak.

KİŞİSEL GELİŞİM AÇISINDAN KAZANIMLAR

Öğrencilerin proje süresince elde edeceği kazanımlar, sadece akademik bilgileri açısından değil aynı zamanda ilerleyen süreçte iş dünyasındaki pratik deneyimleri ve kişisel gelişimleri açısından da önem taşıyor.

Proje sonunda başarılı görülen öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorlük desteği alabilecek ve gerçekleştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayacak.