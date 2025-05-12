İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndan geleceğin girişimcilerine destek
İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen, bilim ve teknoloji tabanlı girişimciliği fen liselerine taşıyan GençBizzTech'te bu yıl da final heyecanı yaşandı. 41 ildeki 112 devlet fen lisesinden 457 takımın başvurduğu programda; Samsun, İstanbul, Ordu, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Gaziantep ve Balıkesir'den takımlar İş Kuleler'de gerçekleşen Türkiye Finali'nde projelerini jüri karşısında sundu
GençBizzTech programında dört haftalık yoğun bir eğitim maratonuna katılan öğrenciler; yapay zekâ teknolojileriyle içerik üretimi, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimlerin yanı sıra bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi olarak eğitim aldı. Eğitimlerin ardından girişimleriyle öne çıkan 10 takım, Türkiye Finali’nde projelerini paylaşmaya hak kazandı.
Finale kalan projeler, yalnızca teknolojik açıdan değil sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik boyutlarıyla da dikkat çekti. Karadeniz’in nemli iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sisteminden, yapay zekâ destekli mobil yaşam koçlarına; tarımda verimliliği artıran otonom robotlardan, hastalıkların erken teşhisini mümkün kılan akıllı sağlık sistemlerine kadar birçok yenilikçi fikir jüri karşısına çıktı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimci adayı gençler, sadece fen liselerinin değil ülkemizde girişimcilik ekosisteminin geleceği için de umut verici bir tablo ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda “en iyi proje” seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan Gen-E’ye katılım hakkı kazandı.
Finalde bilim, teknoloji ve toplum için üreten gençler vardı
Bu yıl finale kalan projelerde yapay zekâ destekli tarım ve sağlık teknolojileri, dijital yaşam koçları, sürdürülebilir üretim sistemleri ve sosyal medya odaklı girişimler öne çıktı.