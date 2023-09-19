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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası, Metaverse’te Girişimcilik Şubesi açıyor - Para Haberleri

        İş Bankası, Metaverse’te Girişimcilik Şubesi açıyor

        Türkiye İş Bankası, girişimcilik ekosistemi paydaşlarına özel faaliyete geçirdiği Girişimcilik Şubesi ile yeni nesil finans uygulaması Nays'ın avantaj ve fırsatlarının tanıtıldığı Nays Alanı'nı, GoArt Metaverse Platformu'nda sanal olarak hizmete açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:19
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        İş Bankası, Metaverse'te Girişimcilik Şubesi açıyor
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        İş Bankası, Girişimcilik Şubesi ve Nays Alanı’nı yerli GoArt Metaverse Platformu’nda kullanıcılarla buluşturuyor.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre bankacılık ve finans odağındaki Metaverse kurgularını, müşterilerle etkileşim kurmayı sağlayacak düzeye taşıyan İş Bankası, GoArt Metaverse Platformu’nda kullanıcılarla buluşturduğu Girişimcilik Şubesi ve Nays Alanı’nı, yüz yüze iletişim atmosferini yakınsayan ölçekte hissettirecek şekilde tasarladı.

        Kullanıcılar, Girişimcilik Şubesi’nin teknoloji odaklı, inovatif ve katma değer yaratan startuplara özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıklarını Metaverse ortamında tanıyıp, Girişimcilik Şubesi’nin gerçek temsilcilerinin avatarlarıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde canlı görüşme yapabiliyor.

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        Girişimcilik Şubesi’nin yanında konumlandırılan Nays Alanı’nda ise yeni nesil eğlenceli ve kazandıran finans uygulaması Nays’ın avantaj ve fırsatları tanıtılıyor. Kullanıcılar, Nays’ın özelliklerini ve sunduğu fırsatları keşfederken, platformun “play to earn” ve “move to earn” kurgularıyla indirim kodları içeren NFT kazanma şansı yakalıyor.

        “Play to earn” ile Nays Alanı’nda tanımlanan görevleri tamamlayan kullanıcılar, Pazarama indirim kodunu içeren NFT kazanıyor. Projenin ilk iş birlikleri arasında olan Burger King ise lezzet severlere NFT kazandırıyor. İlk kez İş Bankası ile hayata geçirilen “move to earn” kurgusuyla, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde 700’den fazla Burger King lokasyonunda tanımlanan token’ları toplayabiliyor ve indirimli menü avantajını sunan NFT elde ediyor.

        Banka, Nisan 2022’de “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” NFT sergisini, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunmuştu. Sergide kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları ile dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyimle birleştirilmesi sağlanmıştı.

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