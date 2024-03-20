İş Bankası Diyalog uygulamasını İşCep'te hayata geçirdi

REKLAM advertisement1

Bankadan yapılan açıklamaya göre İş Bankası bireysel ve ticari müşterileri, kendilerine atanan müşteri temsilcileriyle İşCep'ten "Bize Ulaşın" menüsü altındaki "Canlı Görüşme" ekranından sohbet başlatarak mesajlaşabiliyor, sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Müşteriler görüşme sırasında yazılı talimatlarını doğrudan ileterek finansal işlemlerini tamamlayabiliyor. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şubeler, bölgeler ve Genel Müdürlüğün farklı disiplinlerinde görev alan çalışanlar da grup sohbetine dâhil olabiliyor. Müşteri temsilcilerinin işyeri dışında bulunduğu durumlarda, müşterilerden gelen mesajların şubedeki farklı bir çalışana yönlendirilmesi de sağlanıyor.

REKLAM

Güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme sohbetleri kayıt altında tutuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ülkemizde bir mobil bankacılık uygulaması içerisinde şube çalışanı ile müşteri arasında canlı görüşme olanağı sunan ilk uygulama olan Diyalog'un 2023 yılı son çeyreğinde öncelikle İş Bankası çalışanlarının kullanımına açıldığını belirtti.

"Her yerde bankacılık" vizyonu doğrultusunda müşterilerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılayacak yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin hayatlarına dokunmaya devam ettiklerini vurgulayan Lüle, şöyle dedi:

"Dijitalleşmedeki hız her geçen gün daha da artıyor ve bireyler yeni teknolojilere hızla adapte oluyor. Buradaki ivme bizleri çıtayı hep daha yukarılara taşıma konusunda teşvik ederken, aynı zamanda müşterilerimizin daha ergonomik ürün ve hizmetleri tercih etmelerini beraberinde getiriyor. Mobil bankacılığın artık ana temas noktası haline geldiği günümüzde biz de beklentileri artan müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını onlara zaman kazandıran, hızlı çözümler sunan yenilikçi ürünlerle karşılıyoruz."