2017 yılından bu yana elektronik ticaret işlemlerinde iş yerlerinin Alipay ile ödeme kabulünü sağlayan İş Bankası, söz konusu işbirliğini fiziki üye iş yerlerine taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu yeni işbirliği sayesinde üye iş yerlerine Çinli tüketicilere hızlı bir şekilde kabul hizmeti sunma ve daha yüksek alışveriş hacimlerine ulaşma olanağı sağlanıyor.

Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artması ile birlikte önemi artan Alipay'in, dünya üzerindeki iş ortakları ile birlikte 1.2 milyar üzerinde kullanıcıya hizmet verdiği kaydedildi.

'ÇİNLİ TURİSTLERİ EVLERİNDE HİSSETTİRECEĞİZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmeleri artık bir zorunluluk halini alıyor. Biz de üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle işletmelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyoruz. Alipay ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, fiziki POS kullanan üye iş yerlerinde, ülkemizi ziyaret eden Çinli turistlerin Alipay cüzdanlarıyla ödeme yaparak kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Alipay’in Hong Kong, Tayvan, Rusya ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Venetia Lee ise, "Online ödemelerdeki işbirliğimizi fiziki POS alanında da güçlendirerek, İş Bankası üye iş yerleri ile Çinli turistlerin Alipay kabulü sayesinde bir araya gelmelerini bekliyor ve Türk işletmelerinin hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.