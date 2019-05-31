31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maaş bilgileri, günümüzde şirketlerin sunucularında saklanan hassas kişisel bilgilerin başında geliyor. Örneğin biri, iş arkadaşlarının maaşlarını yazan bir tabloya denk gelebiliyor.
Güvenlik ve erişim değerlendirme eksikliği nedeniyle yayılan bu bilgiler yalnızca takım ruhunu olumsuz etkilemekle kalmıyor, ayrıca siber saldırılara kapı açıyor veya veri koruma yönetmeliklerine uyulmadığından cezalarla ve durumdan etkilenen çalışanların açtığı davalarla karşı karşıya kalma ihtimalini doğuruyor.
YÜZDE 37’Sİ ‘KAZARA’ GÖRÜYOR
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab tarafından yapılan son ankette, çalışanların yaklaşık onda dördü (yüzde 37),iş arkadaşlarının maaş ve prim gibi gizli bilgilerini kazara gördüğünü söyledi.
Kullanıcıların yarısından azı (yüzde 43),paylaşılan dosyaların veya ortak çalışma servislerinin erişim haklarını düzenli olarak kontrol ediyor. Bu da yetkisiz kişilerin işle ilgili dosyalara erişebilmesine yol açıyor.
Uzmanlar bu yüzden şirketten ayrılan veya aynı şirket içinde başka departmana geçen biri olduğunda, erişim haklarının hemen kaldırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Aksi takdirde, kurum ve çalışanlar için riskler artıyor.
SORUN ‘DİJİTAL DAĞINIKLIK’TAN KAYNAKLANIYOR
Bu durum ‘dijital dağınıklık’ olarak adlandırılan daha büyük sorunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gerekli önlemler alınmadan saklanan çalışma dosyaları ve belgelerin kontrolsüz artması ve paylaşılması ‘dijital dağınıklık’ oluşmasına yol açıyor. Dijital düzeni sağlayacak prosedür ve politikaların eksikliği, belgelerin şirket içinde ve dışındaki akışı konusunda çalışanların sorumluluk almamasına ve genel bir ilgisizliğe neden olabiliyor.
ÜÇTE BİRİ PAYLAŞIMLI BELGELERİN İÇERİĞİNİ BİLMİYOR
Hazırlanan rapora göre, çalışanların yalnızca üçte biri (yüzde 29),erişebildikleri paylaşımlı belgeler veya ortak çalışma hizmetlerinde tam olarak nelerin saklandığını bilmiyor. Dijital dağınıklığın beraberinde getirdiği zorluklar en çok bilgi teknolojileri (BT) yönetimini konunun uzmanı olmayan kişilere bırakan küçük ve orta boy şirketleri etkiliyor.
Çalışanları eğitmenin ve temel siber güvenlik kurallarını düzenli olarak hatırlatmanın önemine değinen Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Günümüzde ofiste çalışmak, genellikle hassas ve kişisel verilerle çalışmak anlamına geliyor. Bununla bağlantılı risklerden korunmak isteyen şirketler, güvenlik farkındalığı, koruma ve politika konularına özen göstermeye başlamalı. Normal çalışanlardan BT uzmanlarına kadar, kurumlardaki herkes dosya paylaşımı ve ortak çalışma hizmetlerinin nasıl çalıştığını, önemli belgelerin nasıl şifrelendiğini ve kimlik avı e-postalarının nasıl anlaşıldığını bilmeli.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!