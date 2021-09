Günler sonra açıklama yaptı: Her şey için özür dilerim

HABERTURK.COM

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, geçtiğimiz ay trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

ÖZÜR DİLEDİ

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken ve büyük tepki toplayan Arıcı, yaşanan olaydan haftalar sonra özür diledi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Irmak Arıcı, üzüntüsünü dile getirdi. Yaşanan olay sonrası stüdyoya girerek kendisini müziğe adayan şarkıcı, "Her şey için özür dilerim. Bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm. Benim aşkım müzik. Beni onunla tanıdınız, onunla affedersiniz biliyorum ve hep söylediğim gibi; her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü, milyonlara ulaştı. Gönlünüzden öper, 'Çalışarak karşınıza çıkacağım' der, müzikle kalmanızı umut ederim. Sizi seven Irmak..." şeklinde konuştu.

"KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI"

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfretti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı." ifadelerini kullanmıştı.

SAHNEDEN İNDİRİLMİŞTİ

Skandal olayın ardından Sakarya'nın ilçesi Karasu’da konser veren Irmak Arıcı, bu kez de hareketsiz bir şekilde sahnede kaldığı anlarla gündeme gelmişti. Hayranlarını eğlendiren ünlü şarkıcı, bir süre sonra sahnede hareketsizce durmaya başlayınca sahneden indirilmişti. Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı.

"SANIRIM PANİK ATAK GEÇİRDİ"

Mekanın işletmecisi Sercan Aslan ise Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Irmak Hanım sahnede bir anda fenalaştı. Hiç hareket etmediğini görünce müdahalede bulunduk. 25. dakikadan sonra sahneden indirdik. Geçtiğimiz hafta trafikte yaşadığı olayla ilgili çok tepki gördü. Sanırım sahneye çıkınca panik atak geçirdi. Zaten panik atağı da varmış. Apar topar İstanbul'a götürüldü." demişti.